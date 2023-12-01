Популярная российская юмористка рассказала о походах в баню со зрителями

Популярная российская юмористка, звезда шоу «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова в интервью блогерше Иде Галич рассказала о походах в баню со зрителями. Выпуск доступен на YouTube.

Складчикова заявила, что никогда не употребляла алкоголь перед выступлениями и у нее нет спиртного в райдере. Кроме того, она отметила, что никогда не срывала съемки из-за похмелья.

Однако после концерта, по словам комикессы, она иногда может выпить, в том числе со зрителями. «Я несколько раз в баню уезжала с девчонками [после концерта]. Они такие: "Поехали ко мне в баню?" Я: "Да конечно, поехали". Рыба, пиво», — призналась юмористка.

Ранее Складчикова высказалась об уходе из «Stand Up на ТНТ». Комикесса сказала, что у нее возникают мысли о том, чтобы покинуть проект. По словам Складчиковой, ей захотелось крупных форм в творчестве, а именно написать сольный концерт.