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12:03, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка рассказала о походах в баню со зрителями

Кадр: Galich Ida / YouTube

Популярная российская юмористка, звезда шоу «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова в интервью блогерше Иде Галич рассказала о походах в баню со зрителями. Выпуск доступен на YouTube.

Складчикова заявила, что никогда не употребляла алкоголь перед выступлениями и у нее нет спиртного в райдере. Кроме того, она отметила, что никогда не срывала съемки из-за похмелья.

Однако после концерта, по словам комикессы, она иногда может выпить, в том числе со зрителями. «Я несколько раз в баню уезжала с девчонками [после концерта]. Они такие: "Поехали ко мне в баню?" Я: "Да конечно, поехали". Рыба, пиво», — призналась юмористка.

Ранее Складчикова высказалась об уходе из «Stand Up на ТНТ». Комикесса сказала, что у нее возникают мысли о том, чтобы покинуть проект. По словам Складчиковой, ей захотелось крупных форм в творчестве, а именно написать сольный концерт.

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      Маргарита Щигарева
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