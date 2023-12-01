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13:42, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Ведущая ТНТ рассказала о проблемах со здоровьем

Кадр: «МУРАШКИНА» / Youtube

Популярная российская блогерша и одна из ведущих программы «Шоу Воли» на ТНТ Карина Мурашкина раскрыла, что у нее обнаружили кисту в яичнике. О проблемах со здоровьем она рассказала в выпуске подкаста «Мурашкина Подкаст», доступном на YouTube.

Блогерша заявила, что почувствовала боль в нижней части живота и обратилась к врачу. Специалисты сделали УЗИ и выяснили, что у Мурашкиной образовалась киста в левом яичнике. «Она (врач — прим. «Ленты.ру») вообще знаешь как сказала: "Ой, она плохая"», — пересказала беседу с врачом телеведущая.

По словам Мурашкиной, ей посоветовали удалить новообразование и сделать операцию. Кроме того, блогерша намерена сдать анализ на онкомаркеры, чтобы убедиться, что у нее нет онкологического заболевания.

Ранее Мурашкина рассказала, как она случайно опубликовала свой эротический снимок в Telegram. Она сделала фото ног в ванной, а в отражении лейки душа было видно ее обнаженное тело.

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      Мария Большакова
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