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11:58, 1 декабря 2023Мир

Венгрия предложила новый путь оказания помощи Украине

Премьер Венгрии предложил создать фонд для Украины вместо помощи из бюджета ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Johanna Geron / Reuters

Украине нужно предложить новый путь помощи вместо выделения средств из бюджета Европейского союза (ЕС). С такой инициативой выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений», — заявил он.

По его словам, каждая сторона сможет добавить туда желаемую сумму, после чего средства направят Киеву. У Европы экономические проблемы, однако страны в то же время вагонами отправляют деньги и оружие на Украину, добавил политик. Выделение средств из внутреннего бюджета разрушает блок, поскольку финансовая поддержка конфликта и функционирование бюджета осуществляются в разных ритмах, из-за чего семилетний бюджет израсходовали менее чем за три года.

Украинская армия не побеждает, несмотря на финансовую помощь ЕС, отметил премьер. Он также сказал, что не убежден в победе Украины, если ей пошлют еще больше средств. Вместо военного конфликта необходимо прекращение огня, и надо финансировать прекращение огня и потом мир, добавил Орбан.

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      Виктория Кондратьева
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