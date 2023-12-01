Венгрия предложила новый путь оказания помощи Украине

Премьер Венгрии предложил создать фонд для Украины вместо помощи из бюджета ЕС

Украине нужно предложить новый путь помощи вместо выделения средств из бюджета Европейского союза (ЕС). С такой инициативой выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений», — заявил он.

По его словам, каждая сторона сможет добавить туда желаемую сумму, после чего средства направят Киеву. У Европы экономические проблемы, однако страны в то же время вагонами отправляют деньги и оружие на Украину, добавил политик. Выделение средств из внутреннего бюджета разрушает блок, поскольку финансовая поддержка конфликта и функционирование бюджета осуществляются в разных ритмах, из-за чего семилетний бюджет израсходовали менее чем за три года.

Украинская армия не побеждает, несмотря на финансовую помощь ЕС, отметил премьер. Он также сказал, что не убежден в победе Украины, если ей пошлют еще больше средств. Вместо военного конфликта необходимо прекращение огня, и надо финансировать прекращение огня и потом мир, добавил Орбан.