В Никола-Ленивце на Масленицу сожгут 22-метровый вулкан из сена и веток

В Никола-Ленивце на Масленицу сожгут 22-метровую «Черную гору»

В парке Никола-Ленивец, расположенном в Калужской области, на Масленицу в марте 2024 года сожгут Черную гору — 22-метровый вулкан из березовых веток и сена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе парка.

«Впервые прототипом для объекта послужит красивое, но весьма грозное природное образование. Огнедышащие горы изучают, боятся и в то же время, почитают. Извержение "Черной горы" станет символом перехода от зимы к весне, и однодневным огненным перформансом, который рождается, живет и распадается на ваших глазах», — говорится в сообщении.

Автором «Черной горы» стал Константин Фоминов — местный житель, соавтор художника Николая Полисского. Архитектором выступила Екатерина Полякова, автор объекта 2022 года «Вавилонская башня». Арт-объект будет собирать команда из 20 человек, на это уйдет три месяца. В основе конструкции — сено, березовые ветки, еловые столбы и верхушки деревьев. В Никола-Ленивце подчеркнули, что в дело пойдут только отработанные и ненужные материалы.

До сожжения на вершину вулкана можно будет подняться по внутренней лестнице, а на пути можно будет остановиться на трех смотровых площадках с видом на заснеженные поля. Сожжение арт-объекта будет повторять реальное извержение вулкана с черным дымом из жерла, костром и пеплом из кратера, а также сходом огненной лавы. Неистовая стихия уничтожит все плохое на своем пути, а очищающий огонь даст место чему-то новому.

Помимо сожжения арт-объекта, на Масленицу запланирована ярмарка. Гости также смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перфоманс, подробности будут объявлены дополнительно.

В 2023 году Масленицу в Никола-Ленивце отпраздновали 25 февраля. Перформанс назывался «Четвертая стена» — именно ее сжигали в честь праздника. Организаторы объяснили, что разрушение «Четвертой стены» означает стирание символической грани между вымыслом и реальностью.

