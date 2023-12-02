Россиянам назвали суточную норму потребления мандаринов

Эндокринолог Павлова: допустимо употреблять до пяти небольших мандаринов в день

Россиянам не стоит есть мандарины килограммами в преддверии Нового года. При соблюдении нормы эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», — уточнила медик.

При этом Павлова подчеркнула, что лучше разделить дневную норму на несколько приемов. По словам врача, эти цитрусовые стимулируют аппетит, поэтому есть мандарины лучше после основного приема пищи.

Хотя эти фрукты считаются низкокалорийным продуктом, но в них довольно много сахара. В умеренных же количествах полезны не только сами дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду. Содержащиеся в мандаринах витамины А и С помогут укрепить кости и иммунитет, рассказала россиянам Зухра Павлова.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что после Нового года нужно есть овощные супы и жирную рыбу. На завтрак врач порекомендовала выпивать стакан теплой воды натощак, а затем есть каши: овсянку, гречку, перловку или пшенку.

В течение всего дня нужно исключить фастфуд и сладости, оставив в качестве сладкого только темный горький шоколад, пастилу и зефир, посоветовала врач.