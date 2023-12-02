Дилеры ответили на вопрос о возможности появления в России Tesla Cybertruck

РИА Новости: дилеры могут ввозить Tesla Cybertruck в РФ параллельным импортом

Российские автодилеры могут ввозить Tesla Cybertruck в страну параллельным импортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседников в автомобильной индустрии.

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх отметил, что автомобиль будет ввезен в страну сразу, как только появится такая возможность и сообщил, что цена на эту марку будет стартовать от 20 миллионов рублей.

В свою очередь, представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили, что авто могут ввозить по параллельному импорту, однако отметили, что это произойдет только в том случае, если у российских покупателей будет интерес к модели.

Ранее компания Tesla раскрыла подробные характеристики электропикапа Cybertruck. Так стало известно, что электрический пикап получил максимальный клиренс около 400 миллиметров, машина комплектуется 35-дюймовыми вездеходными шинами. Также автомобиль имеет адаптивную пневматическую подвеску.

Модель имеет кузов, изготовленный из «суперсплава нержавеющей стали».