10:03, 2 декабря 2023

Глава «Игр будущего» прокомментировал конкурецию с Олимпийскими играми

Столяров: «Игры будущего» не вступают в конфронтацию с Олимпиадой
Фото: оргкомитет «Игр будущего»

Фото: оргкомитет «Игр будущего»

«Игры будущего» должны составить конкуренцию привычному спорту, но не вступать в конфронтацию с Олимпийскими играми. Об этом заявил глава оргкомитета проекта Игорь Столяров.

«"Игры будущего" ни в коем случае не вступают в конфронтацию с Олимпийскими, но это некое новое прочтение олимпийского движения. Это некая новая парадигма, через которую мы смотрим на развитие спорта, новые тренды в спорте, киберспорт и инновационные виды спорта. Это некая сборка в нашем понимании, которая должна зажить своей отдельной жизнью и составить некую если не конкуренцию, то другое прочтение спорта», — сказал Столяров в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту космический корабль «Прогресс МС-25», на борту которого находился трофей «Игр будущего». По возвращении из космоса его доставят на международный турнир по фиджитал‑спорту, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Копии побывавшего в космосе трофея будут вручаться победителям «Игр будущего».

«Игры будущего» — мультиспортивные соревнования, которые будут проходить в формате фиджитал и объединят классический спорт, киберспорт и цифровые технологии. В 2023 году фиджитал-спорт стал официальным видом спорта в России.

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      Светлана Поворазнюк
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