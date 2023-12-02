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14:19, 2 декабря 2023Бывший СССР

Залужный опередил Зеленского по рейтингу доверия украинцев

«Информатор»: главком ВСУ Залужный опережает президента Зеленского по рейтингу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опережает по рейтингу украинского президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на данные опроса пишет украинский портал «Информатор».

Отмечается, что украинскому главкому «целиком доверяют» 63 процента респондентов против 39 процентов опрошенных, заявивших о таком же доверии Зеленскому. «Скорее доверяют» Залужному 19 процентов участвовавших в опросе, а Зеленскому — 33 процента.

При этом общий рейтинг Залужного оценивается в 82 процента, в то время как аналогичный показатель Зеленского, уровень доверия к которому снижается на Украине с июля 2023 года, составляет 72 процента.

Ранее стало известно, что рейтинг Зеленского среди взрослых американцев выше, чем у действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Опрос показал, что 50 процентов граждан США положительно относятся к Зеленскому и только 42 процента американцев положительно относятся к Байдену и к Трампу.

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      Виктория Кондратьева
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