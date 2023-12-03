Израильская ракета-перехватчик изменила траекторию и упала на землю
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расследует падение ракеты-перехватчика системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом пишет The Times of Israel.
По данным журналистов, разбирательство началось после того, как появились кадры, на которых видно, как ракета-перехватчик израильской системы ПВО «Тамир» якобы вышла из строя после запуска.
Предполагается, что вылетевшая в ответ на обстрел Тель-Авива и прилегающих к сектору Газа районов ракета упала в центральной части Израиля. Как указали специалисты, она изменила траекторию полета и рухнула на землю.
«Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается», — подчеркнули в ЦАХАЛ.
Ранее бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, запустили ракеты по Тель-Авиву.