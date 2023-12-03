В МВД Дагестана опровергли связь избиения девочки и сериала «Слово пацана»

МВД по Республике Дагестан опровергло информацию о том, что избиение девочки в регионе связано с просмотром подростками сериала «Слово пацана». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что в республике Дагестан две несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу и хвастались своим поступком, употребляя фразы из сериала «Слово пацана».

В МВД по Республике Дагестан заявили, что девочку действительно избили две жительницы Махачкалы, которые ранее уже были поставлены на учет подразделения по делам несовершеннолетних.

«Участницы нашумевшего видео в кратчайшие сроки были установлены полицейскими Махачкалы и вместе с родителями доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в министерстве.

При этом в МВД опровергли информацию о том, что мотивами действий подростков стал просмотр нашумевшего сериала «Слово пацана».

«Со слов доставленных в отдел полиции и опрошенных подростков: о сериале им ничего неизвестно, его они никогда не видели, а свои действия они объясняют личной неприязнью, называя его бытовым конфликтом», — говорится в заявлении МВД.

Информация о том, что избившие сверстницу девушки-подростки хвастались поступком, употребляя фразы из сериала «Слово пацана», широко распространилась в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».