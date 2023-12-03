Один человек погиб в Париже в результате нападения с ножом

МВД Франции заявило о гибели человека в результате нападения с ножом в Париже

Один человек погиб, еще один пострадал в результате нападения с ножом в Париже. Об этом передает агентство AFP со ссылкой на источник в МВД Франции.

«Злоумышленник зарезал одного человека и ранил другого в Париже в субботу, как сообщается, выкрикивая "Аллах Акбар" перед арестом», — отмечается в публикации агентства.

Уточняется, что нападавший 1997 года рождения был привержен к радикальному исламизму, у него также диагностировали психические расстройства. Также известно, что он является французом и родился во Франции. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.

Ранее во Франции начались беспорядки после гибели подростка. В результате протеста оказались задержаны 20 человек, трое из них получили ранения.

По данным BFMTV, 16-летний школьник был убит во время фестиваля в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром на юго-востоке Франции.

