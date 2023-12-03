Шеф Пентагона назвал армию США самой смертоносной силой

Шеф Пентагона Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что армия США является самой смертоносной силой в истории человечества. Его слова приводит ТАСС.

В ходе выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории. Он напомнил, что в ее рядах служат порядка 3,4 миллиона человек.

«Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества. И мы собираемся продолжать в том же духе», — заверил шеф Пентагона.

Ранее в США армию России признали самой сильной в мире. Аналитики журнала U.S. News & World Report присудили Армии России 94,3 балла из ста возможных в общем рейтинге, составленном по результатам глобального опроса. Рейтинг составили по итогам опроса более 17 тысяч человек по всему миру.