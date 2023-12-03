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06:01, 4 декабря 2023Бывший СССР

Российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую БМП Bradley

Российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую БМП Bradley

Фото: Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

Российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую БМП Bradley, подбитую ранее на авдеевском направлении. Машину удалось благополучного эвакуировать в тыл, пишет Telegram-канал «Рыбарь».

По информации канала, боевая машина принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая с начала лета потеряла больше 40 подобных единиц техники.

Отмечается, что российские бойцы неоднократно подбивали Bradley, которые широко использовались в ходе украинского контрнаступления. Однако почти всегда машины оставались в так называемой серой зоне — территории, которая по факту никем не контролируется и разделяет противоборствующие армии. Из-за этого российским военным удавалось получать в качестве трофея только отдельные агрегаты, вроде элементов оптики.

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      Марина Совина
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