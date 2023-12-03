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19:54, 3 декабря 2023Силовые структуры

Блогер обманула россиян на миллионы и попала под следствие

Блогер из Екатеринбурга стала фигуранткой дела о мошенничестве на 1,6 млн руб

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения блогеру Екатерине Улановой, обвиняемой в крупном мошенничестве — клиенты пожаловались, что не получили заказанные у нее товары, несмотря на полную оплату. Об этом сообщает E1.ru.

Следователь просил об аресте фигурантки дела, однако суд решил оставить ее на свободе с запретом покидать дом ночью и общаться с потерпевшими. Мера пресечения избрана до 1 февраля 2024 года. Мужу избрана подписка о невыезде.

По версии следствия, супруги на протяжении длительного времени похищали у граждан деньги под предлогом оплаты за поставку бытовой техники, мобильных телефонов и других товаров. Следствие оценило ущерб от мошенничества в 1,6 миллиона рублей. Сейчас устанавливается точное число обманутых блогером.

Уланова отвергает обвинения в мошенничестве. Она утверждает, что большинство клиентов получили товары либо полный возврат средств.

С заявлением на блогера в правоохранительные органы обратились покупатели. Одна из пострадавших рассказала, что заплатила за пылесос 35 тысяч рублей, но не получила его даже через год.

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      Любовь Ширижик
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