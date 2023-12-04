Акции Virgin Galactic резко подешевели на фоне заявлений основателя компании

Акции Virgin Galactic упали на 15 % после слов Брэнсона об отказе от инвестиций

Акции Virgin Galactic резко дешевеют на торгах в Нью-Йорке. Такая динамика фиксируется на фоне заявлений основателя корпорации Ричарда Брэнсона, исключившего возможность дополнительных инвестиций в свою убыточную компанию.

На 14:46 по московскому времени 4 декабря акции Virgin Galactic теряли в цене 15,38 процента и стоили 1,98 доллара за штуку, пишет Forbes. На момент написания материала их стоимость снижается на 13,62 процента.

Миллиардер в беседе с журналистами отмечал, что у его бизнес-империи больше нет «глубоких карманов», для того чтобы вкладываться в компанию по организации космических путешествий. При этом он отметил, что «все еще любит» Virgin Galactic.

В ноябре Virgin Galactic объявила о сокращении рабочих мест и приостановке коммерческих рейсов на 18 месяцев со следующего года. Меру приняли для сохранения средств для разработки более крупного аппарата, способного доставлять пассажиров к границе с космосом.

Ранее глава стримингового сервиса Spotify заявил о намерении уволить 17 процентов сотрудников из-за «резкого замедления экономического роста». Даниель Эк назвал принятое решение трудным и признал, что для многих «сокращение такого размера покажется удивительно большим».