Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:34, 4 декабря 2023Путешествия

Блогерша назвала самые дорогие и переоцененные туристические направления

Кадр: @alexinsummer

Австралийская тревел-блогерша назвала два самых дорогих и переоцененных туристических направления в мире. Своим мнением она поделилась в социальной сети TikTok, на пост обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Тиктокерша с ником @alexinsummer призналась, что первое место, в котором она разочаровалась, — курорт Эль-Нидо на Филиппинах. «Он прекрасен, там голубая вода, но там многолюдно, и, честно говоря, все выглядит однообразно», — пожаловалась австралийка.

Материалы по теме:
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь» Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
26 мая 2019
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Реклама
9 ноября 2021

Помимо этого, путешественница отметила, что на Филиппинах отдых намного дороже, чем в других странах Юго-Восточной Азии. В качестве альтернативы Эль-Нидо блогерша предложила другим туристам посетить филиппинский остров Корон.

Второе место, о котором в своем видео рассказала австралийка, — Париж. «Это не то красивое, идиллическое и романтичное место, каким его представляют многие люди. Зимой здесь серо, холодно и ветрено, а летом я бы сказала, что здесь красиво, но полно народу», — поделилась своим мнением тиктокерша.

Она также добавила, что Париж и Лондон подарят туристам совершенно разные впечатления в зависимости от того, сколько у них денег.

Ранее путешественник из Дании Хенрик Йеппесен (Henrik Jeppesen), которому удалось побывать во всех странах мира до того, как ему исполнилось 30 лет, назвал лучшие и худшие места на планете. Больше всего Йеппесена впечатлила Руанда.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      У США заканчиваются деньги для помощи Украине. Почему Киев может лишиться поддержки Вашингтона?

      Раскрыты подробности «стройки века» в России

      Уборщик прикинулся стоматологом и просто так удалил пациенту передние зубы

      Блогерша раскрыла причину отказа от бюстгальтера и вызвала споры в сети

      У Винокура нашли долг перед налоговой

      Раскрыто происхождение загадочного захоронения в Северной Европе

      Российские подростки брызнули в кассиршу из баллончика во время кражи в магазине

      Путин присвоил почетное наименование 99-му самоходному артиллерийскому полку

      Блогерша назвала самые дорогие и переоцененные туристические направления

      Россиянам назвали спортивный минимум для продления молодости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости