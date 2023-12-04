Резиденция Деда Мороза открылась у Эльбруса

Новогодняя резиденция Деда Мороза открылась у подножия Эльбруса

Новогодняя резиденция Деда Мороза открылась на поляне Азау у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что посетить ее могут все желающие. «У самого подножия Эльбруса, в сказочном лесу, где лапы елей укрыты пушистым снегом, появилось необыкновенное место, где от восторга замирает сердце даже взрослого — новогодняя резиденция Деда Мороза», — говорится в сообщении.

Гости резиденции могут бесплатно сделать атмосферные фотографии — фотозона находится на ярмарочной площади. Деда Мороза можно будет встретить 16 декабря.

Ранее сообщалось, что спрос на транспортные перевозки для туристов и автомобильные путешествия с водителем в период новогодних каникул вырос на 56 процентов по сравнению с 2022 годом.