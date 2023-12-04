Россиянин побывал в Оймяконе и рассказал о самом завораживающем зрелище в жизни

Россиянин назвал купающегося в минус 45 индийца в Якутии завораживающим зрелищем

Российский турист побывал на новогодних каникулах на полюсе холода в селе Оймякон в Якутии и рассказал о неожиданном знакомстве. Своей историей он поделился с порталом «Тинькофф Журнал».

Автор публикации написал, что во время фотографирования у стелы «Оймякон — полюс холода» их группа встретила улыбчивого индийца, одетого в осенние ботинки и легкую пуховую куртку. Читатель портала добавил, что он назвался Дхираджем и признался, что добирался до Оймякона автостопом и поездами из Узбекистана и что он один из десяти жителей Индии, кто за все время смог побывать в этом месте.

Россиянин также отметил, что во время купания в незамерзающей речке Индигирке Дхирадж составил их туристической группе компанию. «Одно из самых завораживающих зрелищ в моей жизни — купающийся в Индигирке при минус 45 градусах индиец», — восхитился он.

Путешественник пояснил, что такое развлечение стоило 5000 рублей за 11 человек. «Забавно, но все местные, которых мы спрашивали про купание в Индигирке, с ужасом открещивались от такого развлечения — мол, холодно ведь — и говорили, что купаются только туристы», — удивился россиянин.

Ранее всадник-экстремал из Якутии Дугуйдан Винокуров проехал 800 километров на лошади из села Оймякон в поселок Сеймчан в Магаданской области. Он рассказал, что провел в сложной дороге больше месяца.