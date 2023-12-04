Россиянин попытался присвоить золотые слитки на 19 миллионов рублей

На Колыме осудили мужчину, пытавшегося присвоить золотые слитки на 19 млн рублей

В Магаданской области суд приговорил к одному году лишения свободы 35-летнего местного жителя за незаконный оборот драгоценных металлов на 19 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 191 («Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере») Уголовного кодекса РФ и будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, он должен выплатить полмиллиона рублей штрафа.

По данным ведомства, с июня по август 2015 года около Сусумана мужчина нашел полиэтиленовый пакет с 12 слитками золота весом 3,7 килограмма. Он забрал слитки и хранил дома. В августе 2023 года житель Колымы ехал на машине с драгоценным металлом. Его хотели остановить сотрудники ГИБДД, но фигурант нажал на газ и попытался скрыться. Он не справился с управлением и врезался в здание бывшего поста ГАИ, а затем продолжил движение в сторону поселка Мяунджа. В какой-то момент россиянин бросил машину и спрятался на крыше дома. Там его и поймали сотрудники ФСБ.

Отмечается, что слитки золота изъяли.