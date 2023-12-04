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17:41, 4 декабря 2023Силовые структуры

Российская актриса дубляжа отдала мошенникам сотни тысяч рублей

В Москве аферисты обманули актрису дубляжа Светлану Степченко на 595 тыс. рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Альтистку из оркестра Спивакова и актрису дубляжа Светлану Степченко обманули на 595 тысяч рублей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 58-летней потерпевшей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил о попытке перевода средств с ее счета на территорию Украины. Следом за ним со Светланой связались якобы сотрудники Центробанка, которые убедили ее оформить кредит на 595 тысяч рублей и перевести полученные деньги на указанный счет, что она и сделала. Вернувшись домой, актриса поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Злоумышленников ищут.

Светлана Степченко — актриса дубляжа, музыкант. Она озвучивала многих персонажей советских и российских мультфильмов, в том числе Пончика в «Незнайке на Луне». Сейчас работает концертмейстером группы альтов Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

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