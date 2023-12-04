Российский уголовник изнасиловал в поле несовершеннолетнюю попутчицу

В Астраханской области осудят уголовника, изнасиловавшего 17-летнюю попутчицу

В Астраханской области предстанет перед судом 57-летний российский уголовник, обвиняемый в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 сентября злоумышленник заметил несовершеннолетнюю россиянку, когда та ловила попутный автомобиль, чтобы доехать из села Бирюковка в Килинчи Приволжского района. Мужчина согласился помочь девушке, а позже свернул в поле и совершил в отношении попутчицы насильственные действия сексуального характера.

Подруги потерпевшей, заподозрив неладное, установили при помощи геолокации ее местонахождение и сообщили о возможном преступлении против их знакомой в полицию, сами же отправились на выручку. Заметив посторонних, злоумышленник оставил несовершеннолетнюю и сбежал. Позже силовики установили его личность и задержали.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности, в том числе за тяжкие преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.