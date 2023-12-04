Стало известно о повреждении инфраструктурного здания в Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повреждении инфраструктурного здания

В Николаевской области повреждены инфраструктурное здание и линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) региона Виталий Ким в Telegram.

О взрывах в области стало известно 3 декабря. Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили о налете ударных дронов, в регионе объявили воздушную тревогу.

2 декабря при взрыве в Одесской области был поврежден инфраструктурный объект. Атаке подверглись многие районы, после попадания по объекту начался пожар.

