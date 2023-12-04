Стало известно об уходе из жизни легендарного полковника ГРУ

В Москве без признаков жизни обнаружили 83-летнего легендарного полковника ГРУ

В Москве в квартире на улице Твардовского без признаков жизни обнаружили 83-летнего легендарного полковника ГРУ. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, речь идет о Юрии Старове, известном своей службой в спецназе ГРУ и участием в 1986-1988 годах в боевых действиях на территории Афганистана. Только за 1987 год бойцы под его командованием уничтожили 332 каравана с оружием и боеприпасами и захватили 290 единиц тяжелого оружия и 80 переносных зенитно-ракетных комплексов. По предварительным данным, полковник расстался с жизнью по естественным причинам.

Старов получил множество государственных наград, в том числе два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды.