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17:16, 4 декабря 2023Россия

В Госдуме заявили о возрождении службы СМЕРШ. В 1940-е она искала предателей и расправлялась с ними без суда

Депутат Гурулев заявил о возрождении службы контрразведки СМЕРШ в новых регионах

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия возродила на новых территориях службу военной контрразведки СМЕРШ. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в Telegram-канале. По мнению депутата Госдумы от Забайкальского края, советская структура будет эффективна в российских регионах.

Сегодня нам пытаются помешать и в тылу. Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо чуть иначе [относиться] к вопросам защиты

депутат Госдумы Андрей Гурулев

Парламентарий считает, что российские спецслужбы работают «вовсю», но все же возникает погрешность.

Генерал-лейтенант рассуждал о возвращении советской структуры контрразведки еще летом. В июне Гурулев отметил, что России в ближайшей перспективе необходим СМЕРШ или такая же структура с другим названием, которая наводила бы порядок в тылу.

В Telegram после начала СВО появилось несколько каналов и ботов со словом «СМЕРШ» в названии. Их специфика — доносы

В Telegram-каналах, названных в честь советской контрразведки СМЕРШ, чаще всего появляются посты о жителях приграничных российских территорий, которые не поддерживают проведение спецоперации.

К примеру, в ноябре российские силовики задержали жительницу Феодосии за публикацию на своей странице во «ВКонтакте» клипа песни «Фортеця Бахмут» украинской группы «Антитела». Ее прямо в магазине схватил отряд автоматчиков.

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В клипах, которые постила крымчанка, усмотрели изображение украинского трезубца. Продавщице назначили двое суток ареста. Впоследствии в Telegram-канале «Крымский СМЕРШ» опубликовали видео с ее извинениями.

А в октябре этот же канал отчитался о том, что омоновцы «навестили» двух бизнесменов с полуострова, которые выкрикивали проукраинские лозунги в баре в Новофедоровке.

У канала «Крымский СМЕРШ» почти 40 тысяч подписчиков. В описании к нему говорится, что это «реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины».

«Прошу публикации в данной группе расценивать как официальные обращения в правоохранительные органы», — указали администраторы канала.

Чем занимался СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны

Организация СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») входила в структуру советской контрразведки. Такое название придумал советский лидер Иосиф Сталин. Структура просуществовала с 1943 по 1946 год. Возглавлял СМЕРШ генерал-полковник Виктор Абакумов, который командовал военной контрразведкой с самого начала войны.

Контрразведчики боролись с немецкими диверсантами и шпионами на всех фронтах Великой Отечественной войны, а также с провокаторами и паникерами в тылу. Свидетели описывали случаи внесудебных расправ смершевцев с задержанными.

В 1946 году контрразведка СМЕРШ прекратила свое существование — ее сотрудники вошли в состав 3-го управления нового Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР.

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      Анна Щербакова
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