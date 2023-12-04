Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 4 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

В Удмуртии отчим изнасиловал 11-летнюю девочку и задушил ее мать

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Удмуртии 27-летний отчим изнасиловал 11-летнюю девочку и расправился с ее матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, школьница осталась дома наедине с фигурантом. Он сильно напился и надругался над ней. Испуганная девочка никому не рассказала о произошедшем, но бабушка обо всем догадалась по состоянию внучки. Тогда она вызвала полицию и рассказала своей дочери о произошедшем. Женщина решила сразу разобраться с мужем. Во время конфликта он избил ее, задушил и хотел спрятать. Когда полицейские приехали, то нашли пострадавшую без признаков жизни.

Преступника задержали. Возбуждены дела по статьям о расправе, изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста и насильственных действиях сексуального характера. Мужчине грозит более 20 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

      Мировые цены на золото резко взлетели

      Названы самые популярные исполнители 2023 года

      Блиновская за несколько дней погасила задолженность в 1,5 миллиарда рублей

      Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

      Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

      Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

      В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости