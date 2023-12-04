В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

В Удмуртии отчим изнасиловал 11-летнюю девочку и задушил ее мать

В Удмуртии 27-летний отчим изнасиловал 11-летнюю девочку и расправился с ее матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, школьница осталась дома наедине с фигурантом. Он сильно напился и надругался над ней. Испуганная девочка никому не рассказала о произошедшем, но бабушка обо всем догадалась по состоянию внучки. Тогда она вызвала полицию и рассказала своей дочери о произошедшем. Женщина решила сразу разобраться с мужем. Во время конфликта он избил ее, задушил и хотел спрятать. Когда полицейские приехали, то нашли пострадавшую без признаков жизни.

Преступника задержали. Возбуждены дела по статьям о расправе, изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста и насильственных действиях сексуального характера. Мужчине грозит более 20 лет колонии.