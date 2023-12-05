США и Китай составят график военных контактов на следующий год
Пентагон заявил, что США и Китай составляют график военных контактов на 2024 год
Помощник главы Пентагона по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер рассказал, что США и Китай по итогам встречи лидеров двух стран на полях саммита АТЭС в ноябре занимаются составлением графика военных контактов на следующий год, сообщает ТАСС.
«Лидеры сигнализировали в Сан-Франциско о готовности обеих сторон возобновить контакты, обсуждения между военными», — заявил он.
По его словам, оборонные ведомства двух государств обсуждают вопросы взаимодействия в 2024 году.
Ранее издание Politico сообщило, что США стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологического оружия, однако сталкиваются с проблемой медленного производства.