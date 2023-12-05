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11:53, 5 декабря 2023Россия

В России высказались о готовности к переговорам с Украиной

Сенатор Климов: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатических способов урегулирования украинского конфликта, проблема только в соответствующем желании стороны противника. Кроме того, новые переговоры должны отличаться от Минских соглашений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«[Президент России Владимир] Путин и [глава МИД Сергей] Лавров говорят об этом почти каждый день. Есть позиция России, она в том, что страна никогда не отказывалась от политико-дипломатических способов урегулирования конфликтов. Но не мы, а [президент Украины Владимир] Зеленский издал декрет о невозможности переговоров, — напомнил Климов. — Если переговоры будут, они должны быть по существу. А не как в период Минских соглашений, когда под их прикрытием готовилась агрессия против нашей страны».

Сенатор также добавил, что цели России остаются неизменными — это выполнение задач СВО и обеспечение безопасности. Вся информация о требованиях страны, как подчеркнул политик, находится в открытом доступе.

«Есть Конституция нашей страны, где перечислены новые субъекты. Это все объективная реальность. Мир меняется, движение истории не остановить. Поэтому все, кто собирается вести с нами переговоры, должны исходить именно из этой реальности», — заключил Климов.

Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщили о готовности России к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны.

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