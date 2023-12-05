Объем вкладов в банках России рекордно вырос

РБК: в ноябре российские банки зафиксировали рекордный рост средств на вкладах

После очередного раунда повышения ставки ЦБ, поднявшего ее 27 октября с 13 до 15 процентов, крупные российские банки зафиксировали рекордный прирост средств клиентов на срочных вкладах, сообщает РБК, ссылаясь на данные пяти кредитных организаций из отечественного топ-20.

Согласно оценке управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, за четыре месяца, последовавших за подъемом ключевой ставки, рост объема остатков на рублевых депозитах мог составить не менее 3,5 триллиона рублей. По его словам, тенденции может способствовать увеличение доходов населения в номинальном выражении, переток с текущих счетов на срочные и рост процентных ставок, генерирующий рост процентных доходов, остающихся на депозитах. «Я бы не выделял какой-то из этих факторов как более значимый, тут все работает в комплексе», — отметил специалист.

Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле, удвоив с тех пор ключевую ставку. По данным ЦБ, за август — октябрь рублевые депозиты в банках выросли на 2,58 триллиона рублей.

Одним из источников увеличения депозитной базы эксперты называют возврат в банки наличных. Так, по данным регулятора, за ноябрь объем наличных денег в обращении сократился на 318,2 миллиарда рублей, вдвое быстрее, чем месяцем ранее. Также в ноябре мог наблюдаться переток валютных сбережений в рублевые, когда россияне активно продавали валюту, оставляя в банках вырученные рубли, считает экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Ранее сообщалось, что объем валютных депозитов в России снизился до минимума с марта 2008 года. По итогам сентября текущего года суммарный объем валютных средств в российских банках составил 42,2 миллиарда долларов. Годом ранее он равнялся 63,4 миллиарда долларов, а на 1 июля его оценивали в 48,4 миллиарда. Эксперты отмечают, что в основном вкладчики «увозят» валюту за рубеж, а некоторые ее обналичивают.