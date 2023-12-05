В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах, по примеру того, как это сделано с процессом курения. Об этом политика рассказал РИА Новости.

«Сейчас под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя нашими гражданами, классически появляется реклама, в том числе нативная реклама через фильмы и сериалы на отечественном ТВ», — уточнил Хамзаев.

По его словам, не нужно «лишний раз фокусировать внимание людей на процессе употребления алкоголя». Хамзаев предложил использовать механизм замыливания кадров, на которых люди видят соответствующие эпизоды. По мнению депутата, «современных методов блюрить» кадры с алкоголем будет достаточно.

В октябре Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ. Он также выступил за информирование россиян о негативных последствиях их потребления.

По словам депутата, о данной инициативе эксперты говорят не первый год и считают наиболее действенной мерой по решению острой проблемы ожирения в России.