Пилот «Формулы-1» оголил ягодицы ради благотворительности

Пилот «Формулы-1» снялся для эротического календаря ради благотворительности

Финский пилот «Формулы-1» Валттери Боттас собрал более 150 тысяч долларов (13,6 миллиона рублей) в рамках ежегодной благотворительной акции Movember, которая поддерживает исследования рака простаты. Об этом сообщает ESPN.

Чтобы заработать эту сумму, Боттас снялся для эротического календаря на 2024 год. На снимках он оголил ягодицы. Первый тираж в 10 тысяч копий разошелся почти мгновенно, и в печать пустили дополнительный тираж. Пять евро (около 500 рублей) от продажи каждого календаря пошло в пользу Movember.

Идея календаря возникла у Боттаса вместе с фотографом Полом Рипке после того, как его партнерша, австралийская велосипедистка Тиффани Кромвель, сфотографировала Боттаса лежащим обнаженным в ручье в Аспене, США. Снимок стал вирусным в социальных сетях, деньги от его продажи СМИ пошли на благотворительность.

«Мне задавали вопросы, люди спрашивали меня: "Почему ты это сделал? Почему ты хочешь показать свою задницу?" Но потом, когда я объяснил аспект благотворительности, люди все поняли. Нам было ужасно весело делать эти фотографии», — рассказал Боттас журналистам. Пилот добавил, что сначала идея сильно смутила его мать. «Она не очень хорошо понимает английский и посмотрела несколько видео, которые я выложил. Она была в замешательстве и спрашивала меня: "Ты уверен, что хочешь пойти по этому пути?" Но я объяснил ей причины, и она все приняла», — сказал Боттас.

Movember (Усабрь, Небритябрь) — это международная благотворительная акция, суть которой в том, что в ноябре мужчины в течение месяца не бреют усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими онкологическими и другими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что фотограф из США решила привлечь внимание к проблеме бездомных и выпустила эротические календари с ними. Каждый год она находит 12 бездомных мужчин, которые готовы позировать для снимков с голым торсом.