Путин прибыл в Пятигорск на заседание наблюдательного совета «Движения первых»

Президент России Владимир Путин прилетел в Пятигорск, где пройдет заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первое заседание набсовета также состоялось с участием главы государства 1 сентября 2022 года в Калининграде, а первый съезд движения провели в год назад в Москве.

Данное движение было образовано летом 2022 года. Председателем наблюдательного совета стал Путин, а саму организацию возглавил заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров.