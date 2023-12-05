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19:01, 5 декабря 2023Мир

США потребовали экстрадиции организатора побега Усса

WP: США требуют экстрадиции арестованного в Хорватии организатора побега Усса

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Власти США требуют экстрадиции арестованного в Хорватии гражданина Боснии и Герцеговины Владимира Йованчича, ставшего организатором побега из-под стражи сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Согласно письму американских прокуроров, Йованчич «и другие лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой», организовали побег Усса. Подозреваемый под видом доставки продуктов «сопроводил Усса в машину и предоставил ему болторез, с помощью которого тот снял свой электронный браслет».

Отмечается, что затем Йованчич вместе с подельниками якобы вывезли Усса в Сербию. Юристы утверждают, что Йованчич, получивший около 50 тысяч евро за организацию побега, после освобождения может запросить политическое убежище в России.

В мае Усс совершил побег из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Отмечается, что ему могла посодействовать преступная группировка из Сербии. Банда сербских преступников помогла Уссу бежать на пароме.

В ходе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек границы нескольких стран. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.

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      Глеб Бажуткин
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