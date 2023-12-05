Товар из российского региона признали уникальным брендом

Роспатент зарегистрировал якутские ножи как бренд

Якутские ножи признаны уникальным брендом с географической привязкой, в таком качестве этот товар зарегистрировал Роспатент. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

По словам Николаева, с этого момента именоваться якутским ножом может лишь изделие, изготовленное именно в этом регионе.

«Наши кузнецы давно об этом мечтали. Это в первую очередь позволит защитить их изделия от контрафакта. Ведь изготовленные у нас в Якутии ножи — это гарант качества!» — написал в блоге глава Якутии.

Николаев добавил, что у якутских кузнецов автоматически появляется право ковать ножи этого бренда.

Ранее власти Якутии объявили, что займутся поддержкой древнего эпического искусства олонхо, включенного в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Согласно указу главы региона, государство поможет олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам сохранить традиционное культурное наследие республики.