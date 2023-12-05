Украинских депутатов лишили отпусков до конца боевых действий

В Верховной Раде заявили об отмене отпусков депутатам до конца боевых действий

В Верховной Раде Украины заявили, что отпуска и каникулы для депутатов до окончания военного положения в стране не предусмотрены. Об этом пишет «Украинская правда».

«С 24 февраля 2022 года Верховная Рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания. То есть никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов нет», — заявил на брифинге член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

При этом он отметил, что есть нормы Конституции, которые требуют закрывать и открывать очередную сессию в первый вторник сентября и первый вторник февраля.

Ранее Верховная Рада Украины приняла декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ поддержали представители всех фракций и групп украинского парламента.