В России предложили ввести мораторий на утильсбор для авто

В Госдуме предложили заморозить утильсбор на авто до конца года

Замруководителя фракции Госдумы «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с инициативой о моратории на утилизационный сбор для российских водителей. Ее слова приводит РИА Новости.

Заморозить платежи депутат предложила до конца 2023 года. По ее словам, граждане, желающие приобрести автомобиль, оказались в ловушке из-за роста ставок утильсбора в стране. Теперь россияне вынуждены вдвое переплачивать за покупку машины. «Когда автомобиль был заказан, были одни условия, пока он добрался до России — все изменилось. Например, гражданину из Новосибирской области вместо предыдущей ставки сбора в размере 5200 рублей, теперь необходимо заплатить 1 279 000 рублей, при этом сам автомобиль был куплен за 1 780 000 рублей», — рассказала Авксентьева. Нынешнюю ситуацию с утилизационным сбором в РФ парламентарий считает абсурдной.

Ранее мораторий на утильсбор до конца года предложил ввести лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее обращение он направил председателю правительства Михаилу Мишустину, писали «Известия». Политик уточнил, что с момента повышения налога россияне еще не успели разобраться в новых правилах его начисления.

Утилизационный сбор — это платеж за экологичную утилизацию автомобиля после окончания его эксплуатации. Уплачивается он только один раз за одну машину: при этом уплатить его нужно при растаможке, до этого автомобиль нельзя поставить на учет и использовать.