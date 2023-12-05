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09:19, 5 декабря 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 27 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах во вторник, 5 декабря, произошла отмена и задержка по меньшей мере 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, в Домодедово задержали вылеты девяти воздушных судов, четырех — отменили. Во Внуково перенесли пять авиарейсов, один — отменили. В Шереметьево задержали семь рейсов.

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Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Qanot Sharq, летевший из России в Узбекистан, резко сменил курс и сел в другой стране. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в Самарканд. Из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров командир воздушного судна решил экстренно приземлиться в аэропорту казахстанского города Актобе.

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      Зарина Дзагоева
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