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07:56, 5 декабря 2023Россия

В регионе России губернаторам разрешили избираться более чем на два срока подряд

В Ленинградской области губернаторам разрешили избираться более чем на 2 срока

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Заксобрание Ленинградской области приняло закон, который исключает из Устава региона норму об ограничении для губернаторов, которое не позволяет им занимать свою должность более двух сроков подряд. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, его цитирует ТАСС.

«Для принятия необходимо 2/3 голосов от установленного числа депутатов. За — 38 человек, против — 7, воздержался — 0. Решение принято», — сказал Бебенин на заседании.

По словам депутата Станислава Еремеева, у парламентариев были все основания рассмотреть предложения разрешить избрание на должность губернатора более двух сроков подряд, так как ранее представители различных организаций обращались с соответствующей просьбой. В частности, об обсуждении этого законопроекта просила Торгово-промышленная палата, ряд муниципальных образований и партийные структуры.

Следующие выборы главы Ленинградской области запланированы на март или сентябрь 2025 года. В прошлом году Заксобрание не поддержало отмену соответствующего ограничения — инициативу не вносить поправку поддержал действующий глава региона Александр Дрозденко.

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      Анастасия Шейкина
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