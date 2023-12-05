В российском регионе обстреляли машину полицейского

В Ингушетии неизвестный обстрелял машину полицейского

В Ингушетии неизвестный обстрелял машину полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным ведомства, оперативник отдела по борьбе с незаконным оборотом оружия МВД по СКФО курирует Ингушетию. Он занял эту должность в 2023 году, переведясь из Чечни. Полицейский по работе взял машину брата без номеров и поехал в Сунжу для встречи с агентом. Однако встреча не состоялась, и сотруднику пришлось возвращаться.

На трассе в сторону Назрани к нему подъехала черная тонированная Toyota без номеров. Неизвестный стал стрелять по машине полицейского из пистолета Макарова. Пули попали в подголовник водителя, обшивку пассажирской двери и боковые стекла. Затем стрелок уехал в сторону Назрани.

Отмечается, что правоохранитель не пострадал. Он считает, что инцидент связан с его работой или же его с кем-то перепутали. Для задержания нападавшего объявили план-перехват.