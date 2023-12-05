В США заявили о возможном ударе из Газы по авиабазе с ядерным оружием

NYT: запущенная из сектора Газа ракета попала по авиабазе с ядерным оружием

Ракета, запущенная из сектора Газа во время атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, возможно, попала по авиабазе, где могло находиться ядерное оружие. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным газеты, хотя сами склады с ядерными боеприпасами не были поражены, удар по базе Сдот-Миха в центральном Израиле вызвал пожар, который приблизился к хранилищам ракет. Она упала в небольшом ущелье рядом с ракетным комплексом «Иерихон», большой радиолокационной системой и батареей противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что этот удар стал первым известным случаем нападения палестинских боевиков на объект, где предположительно хранилось израильское ядерное оружие. Однако неясно, знало ли движения что хранится на территории авиабазы, помимо того, что это просто израильский военный объект.

Согласно последним спутниковым снимкам, вокруг военных позиций вблизи места падения ракеты были созданы новые земляные насыпи и заграждения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации члена ХАМАС Хайтама Хуваджари, который командовал рейдами на территорию Израиля 7 октября. Он также руководил деятельностью движения в больнице «Аш-Шифа» и командовал силами в районе Газы Шати..