Бывшая участница Comedy Woman рассказала о роли «паршивой овцы» в шоу

Варнава заявила, что зрители ее недолюбливали из-за роли «паршивой овцы» в шоу

Известная российская актриса, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, что многие зрители не любили ее из-за образа в комедийном проекте. В интервью The Blueprint она заявила, что была в проекте в роли «паршивой овцы».

Варнава отметила, что выглядела несуразно по сравнению с другими участницами Comedy Woman. Кроме того, по словам актрисы, в шоу она могла сказать то, что другие не говорили. «Я была такой сексуальный соской, поэтому и могла сказать все что угодно — как бы с меня взятки гладки. Так долгое время я была паршивой овцой. [Зрители] всех любили, кроме меня», — добавила она.

Звезда Comedy Woman подчеркнула, что аудиторию сильно раздражал ее откровенный внешний вид и то, что она говорила в шоу. «У людей четкое ощущение, что это я и есть, настолько неприятная сучара в жизни, что если они меня встретят, то просто забьют до смерти», — также указала она, говоря о нелюбви публики. Вместе с тем, по словам актрисы, резкая реакция зрителей на ее образ в шоу ей нравилась.

Ранее Варнава рассказала, что подвергается травле в интернете из-за внешности. Артистка заявила, что в соцсетях ей часто оставляют комментарии, в которых ее сначала хвалят, а потом «сильно опускают».

