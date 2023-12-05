Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:39, 5 декабря 2023Силовые структуры

Верховный суд России оставил в силе приговор врачам за расправу над младенцем

ВС России оставил в силе приговор врачам Сушкевич и Белой за убийство младенца

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые ранее были осуждены по делу о расправе над младенцем в роддоме. Об этом сообщает корреспондент Lenta.ru из зала суда.

Приговор Сушкевич и Белой оставили без изменений.

6 сентября 2022 года Мособлсуд приговорил врачей к 9,5 и 9 годам колонии. Было установлено, что 6 ноября 2018 года Сушкевич и Белая расправились с недоношенным ребенком из желания не портить статистические показатели работы роддома и избежать наказания — врачи были уверены, что мальчик не выживет. Однако судебно-медицинская экспертиза это опровергла — ребенок был жизнеспособным.

В июне 2019 года Белой и Сушкевич предъявили обвинение по статье 105 Уголовного кодекса РФ, а в декабре 2020 года присяжные оправдали обеих за недоказанностью факта преступления. Приговор отменил Верховный суд России в мае 2021 года из-за процессуальных нарушений и неприкрытого давления на присяжных.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Надеждин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Раскрыт способ увеличить экспортные мощности России

      Скандального бизнесмена обманом лишили квартиры в Москве

      Невзорова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      На Украине волонтерам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Раскрыты подробности GTA VI

      Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

      Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

      Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости