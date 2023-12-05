Верховный суд России оставил в силе приговор врачам за расправу над младенцем

ВС России оставил в силе приговор врачам Сушкевич и Белой за убийство младенца

Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые ранее были осуждены по делу о расправе над младенцем в роддоме. Об этом сообщает корреспондент Lenta.ru из зала суда.

Приговор Сушкевич и Белой оставили без изменений.

6 сентября 2022 года Мособлсуд приговорил врачей к 9,5 и 9 годам колонии. Было установлено, что 6 ноября 2018 года Сушкевич и Белая расправились с недоношенным ребенком из желания не портить статистические показатели работы роддома и избежать наказания — врачи были уверены, что мальчик не выживет. Однако судебно-медицинская экспертиза это опровергла — ребенок был жизнеспособным.

В июне 2019 года Белой и Сушкевич предъявили обвинение по статье 105 Уголовного кодекса РФ, а в декабре 2020 года присяжные оправдали обеих за недоказанностью факта преступления. Приговор отменил Верховный суд России в мае 2021 года из-за процессуальных нарушений и неприкрытого давления на присяжных.