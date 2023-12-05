Жители Крыма нашли на пляже невзорвавшийся безэкипажный катер ВСУ

Shot: в Крыму жители нашли на пляже невзорвавшийся безэкипажный катер ВСУ

Жители Крыма нашли на пляже невзорвавшийся безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Shot в Telegram-канале.

Там уточнили, что морской украинский беспилотник нашли жители села Молочное в Сакском районе полуострова. Они сообщили властям о находке, которая находилась в четырех километрах от их дома, но сам катер трогать не стали.

Приехавшие к Черному морю сотрудники экстренных служб оцепили близлежащую местность. Предварительно, катер обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).