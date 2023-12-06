Бренд Lamel уберут с российских маркетплейсов из-за возможной поддержки ВСУ

Бренд Lamel лишат российских маркетплейсов из-за возможного финансирования ВСУ

Британский бренд Lamel лишат возможности продавать свою продукцию в российских интернет-магазинах из-за предполагаемого финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление Минпромторга России публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

Министерство ответило на запрос первому заместителю председателя Комитета Государственной думы по просвещению Яны Лантратовой. Известно, что депутат ранее пожаловалась на то, что на маркетплейсах все еще доступны к покупке продукты марки, которую заподозрили в возможной поддержке ВСУ.

Так, в Минпромторге заявили, что генеральным директорам OOO «Маркетплейс» (МегаМаркет), «Вайлдберриз» (Wildberries), ООО «Яндекс» (Яндекс Маркет), «Интернет Решения» (Ozon) и «СДЭК.Маркет» (CDEK.Shopping) были направлены письма о снятии с продажи косметических средств Lamel. «По информации маркетплейсов, развернута дополнительная работа по проверке и удалению карточек товаров данного бренда и дальнейшему пресечению размещения предложений с продукцией брендов», — говорится в сообщении.

Британская марка декоративной косметики Lamel была запущена в 2012 году в Лондоне. Ее основательницей является уроженка Украины Наталья Яроменко.

Ранее администраторы Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки опубликовали в сторис подборку «огненных» макияжей. Помимо этого, компания назвала день ЧП на Крымском мосте праздничным «днем хлопка».

На следующий день продукцию бренда вывели из ассортимента российских магазинов, в том числе «Золотого яблока» и «Рив Гош».