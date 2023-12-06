Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян
Украинская певица Вера Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, теперь выступление исполнительницы стоит 50 тысяч евро (примерно 4,9 миллиона рублей) без учета райдера, который оценивается еще в 25 тысяч евро (примерно 2,4 миллиона рублей). При этом заказчик концерта Брежневой должен быть тщательно изучен ее представителями, а его предпочтения по программе необязательны к выполнению для певицы и ее команды.
Заказать выступление артистки можно за границей, так как, по словам организаторов, сейчас звезда дает концерты в разных странах. Они также отметили, что исполнительница часто бывает в России, а новости о том, что она финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются слухами.
Отмечается, что даты с самым высоким спросом у Брежневой до сих пор не заняты.
Ранее стал известен предполагаемый заработок певца Валерия Меладзе в России за последний год.