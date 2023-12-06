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10:45, 6 декабря 2023Культура

Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян

Гонорар Брежневой за корпоратив для россиян увеличился до 50 тысяч евро

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Украинская певица Вера Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, теперь выступление исполнительницы стоит 50 тысяч евро (примерно 4,9 миллиона рублей) без учета райдера, который оценивается еще в 25 тысяч евро (примерно 2,4 миллиона рублей). При этом заказчик концерта Брежневой должен быть тщательно изучен ее представителями, а его предпочтения по программе необязательны к выполнению для певицы и ее команды.

Заказать выступление артистки можно за границей, так как, по словам организаторов, сейчас звезда дает концерты в разных странах. Они также отметили, что исполнительница часто бывает в России, а новости о том, что она финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются слухами.

Отмечается, что даты с самым высоким спросом у Брежневой до сих пор не заняты.

Ранее стал известен предполагаемый заработок певца Валерия Меладзе в России за последний год.

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      Анастасия Астахова
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