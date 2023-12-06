Гонорар Брежневой за корпоратив для россиян увеличился до 50 тысяч евро

Украинская певица Вера Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, теперь выступление исполнительницы стоит 50 тысяч евро (примерно 4,9 миллиона рублей) без учета райдера, который оценивается еще в 25 тысяч евро (примерно 2,4 миллиона рублей). При этом заказчик концерта Брежневой должен быть тщательно изучен ее представителями, а его предпочтения по программе необязательны к выполнению для певицы и ее команды.

Заказать выступление артистки можно за границей, так как, по словам организаторов, сейчас звезда дает концерты в разных странах. Они также отметили, что исполнительница часто бывает в России, а новости о том, что она финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются слухами.

Отмечается, что даты с самым высоким спросом у Брежневой до сих пор не заняты.

Ранее стал известен предполагаемый заработок певца Валерия Меладзе в России за последний год.

