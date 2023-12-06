Бывшая сотрудница российского банка похитила у клиентов три миллиона рублей

Под Архангельском экс-сотрудница банка похитила у 13 клиентов 3 миллиона рублей

В Архангельской области суд рассмотрит дело 35-летней бывшей сотрудницы банка, похитившей у клиентов три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, женщина работала менеджером и финансовым экспертом в банке в Котласе. С апреля 2022 года по август 2023 года она обманывала клиентов, которые хотели открыть сберегательный счет или погасить займы. Фигурантка забирала деньги граждан, но не проводила операцию через кассу, а перечисляла суммы на свою карту. Также она похитила кредитую карту, которую клиентка оставила на хранение в банке, и расплачивалась ей в магазине, обналичивала деньги.

Всего известно о 13 потерпевших. Возбуждено дело по части 2 и 3 статьи 159 («Мошенничество») и части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ.