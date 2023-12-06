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00:33, 6 декабря 2023Из жизни

Календарь с сексуальными священниками Рима отпразднует 20-летний юбилей

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В наступающем году ежегодный календарь со священниками-красавцами из Рима отпразднует двадцатилетний юбилей. Об этом пишет El Pais.

Календарь с сексуальными священниками стал одним из самых узнаваемых и популярных римских сувениров в 2010-х годах. В каждом из них собрано 12 черно-белых фотографий особенно привлекательных представителей священства в католических рясах с белым воротничком или в традиционных головных уборах.

На протяжении нескольких лет подряд создателям календаря удавалось продавать в Италии 75 тысяч экземпляров в год. По их мнению, в культе красивых священников нет ничего удивительного, если учесть количество католических святынь в Риме и близость Ватикана. «Молодое и красивое лицо — лучший способ сделать продукт более привлекательным. Моя цель состоит в том, чтобы привлечь интерес широкого круга общественности», — рассказал автор календаря Пьеро Пацци в интервью EL PAÍS.

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По словам Пацци, каждый год качество туризма ухудшается, и многие путешественники не знают, где они находятся. С помощью календаря автор хочет помочь им понять, где они проводят отпуск и что их окружает.

Ватикан сразу дал понять, что календарь не имеет к нему отношения и что это «личная инициатива». Несмотря на отсутствие благословения Святого Престола, десятки экземпляров без особых проблем продаются на площади Святого Петра или рядом с ателье, где одевают кардиналов.

Календарь можно приобрести в киосках или сувенирных магазинах Рима, а также на официальном сайте по цене около 10 евро (примерно 1000 рублей) за экземпляр.

Ранее фотограф из США решила привлечь внимание к проблеме бездомных и выпустила эротические календари с ними. Каждый год она находит 12 бездомных мужчин, которые готовы позировать для снимков с голым торсом.

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      Антонина Черташ
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