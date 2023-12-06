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13:18, 6 декабря 2023Силовые структуры

Черного риелтора заподозрили в расправе над собственниками жилья

Под Липецком задержали заподозренного в расправе над собственниками риелтора

Кадр: СК РФ

В Липецкой области задержали так называемого черного риелтора, расправившегося с двумя собственниками квартир. Об этом в среду, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, с 2018 по 2022 год с целью личной наживы россиянин подыскивал собственников недвижимости либо наследников, у которых нет родственников, и входил в доверие к ним, а после обманом переоформлял недвижимость на себя или своих близких. После квартиры продавались, а от их хозяев избавлялись. Установлены, как минимум, две жертвы.

В отношении задержанного также завели уголовное дело о мошенничестве. На время расследования уголовного дела его отправили в СИЗО.

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      Владимир Седов
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