Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:55, 6 декабря 2023Экономика

«Дочка» Сбера начала дистанционно выпускать карты для иностранцев

Сервис денежных переводов «ЮMoney» начал выпуск карт для иностранцев удаленно

Фото: Unsplash

Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» начал дистанционно выпускать карты и открывать счета для иностранных граждан. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Для того, чтобы открыть новую карту, иностранцам нужно установить приложение «ЮMoney» для Android. В приложении можно оформить выпуск виртуальной карты. Пластиковую карту можно получить в России, например, в аэропорту Шереметьево. Клиенту выдается карта «Мир», которую можно пополнять в банкоматах Сбера. Ее обслуживание бесплатно.

Помимо этого, по словам Царева, покупки можно оплачивать с помощью NFC или по QR-коду. Туристу необязательно получать карту на физическом носителе, так как ее виртуальная версия все равно будет работать везде.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что платежная карта для иностранных туристов в России может быть запущена в III — начале IV квартала 2023 года. В России реализуется проект «Карта туриста».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вот-вот бросим Украину» В Сенате США усомнились в продолжении помощи Киеву и предсказали последствия для Европы

      Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

      Кобыла родила жеребенка-циклопа и озадачила ветеринаров

      Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

      Спортсмен-колясочник попался с 20 килограммами мефедрона в российском городе

      В Дагестане учитель готовил школьницу к ОГЭ и полгода вел с ней интим-переписку

      Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян

      Инфекционист назвал три основных симптома микоплазменной инфекции

      На Украине сообщили о шестой атаке на прифронтовую ТЭС

      Футболист объяснил выбор между сборными России и Армении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости