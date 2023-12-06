Двое поссорившихся россиян разбили машины друг друга битой и топором

В Москве конфликт двух жителей перерос в драку с битой и топором

В Москве двое местных жителей устроили конфликт, переросший в драку. В результате топором и бейсбольной битой были повреждены их автомобили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

По данным ведомства, ссора между 41-летним и 43-летним мужчинами произошла на Покровской улице столицы. Один из участников конфликта брызнул перцовым баллончиком в лицо оппоненту, между ними завязалась драка. После этого один из них начал наносить удары бейсбольной битой по багажнику автомобиля оппонента, на что другой ответил ударами топором по передней части машины первого. Действия мужчин пресекли случайные прохожие.

На обоих участников конфликта составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Кроме того, в отношении одного из них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и части 1 статьи 167 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), в отношении второго — только по части 1 статьи 167 УК РФ. Оба находятся под подпиской о невыезде. Суммарный ущерб машинам от их действий превысил 725 тысяч рублей.