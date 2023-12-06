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17:38, 6 декабря 2023Бывший СССР

На Украине решили отложить открытие аэропорта Борисполь

Подоляк: пока рано говорить об открытии аэропорта Борисполь в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве решили отложить открытие международного аэропорта Борисполь. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинской программы «Аргумент».

По его словам, несмотря на то, что на Украине ждут открытия аэропорта, говорить о его открытии пока рано. Представитель украинских властей также уточнил, что перед этим необходимо решить вопрос безопасности перевозок.

«Это может обсуждаться, может происходить подготовка. И она происходит, в том числе в Борисполе. Однако вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены», — заявил Подоляк.

О возможном открытии аэропорта 1 декабря рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также заявил, что Украине удалось обеспечить безопасность объекта.

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      Александр Курбатов
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